صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی اور گیس کی لو ڈشیڈنگ سے معمولا ت زند گی متاثر:مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
بجلی اور گیس کی لو ڈشیڈنگ سے معمولا ت زند گی متاثر:مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آ ف کا مر س اینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہاہے کہ۔۔۔

 بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لو ڈشیڈنگ سے معمولا ت زند گی بر ی طرح متاثرہورہے ہیں صنعتی و گھریلو صارفین کو بلاتعطل گیس کی فراہمی ہی معیشت کو بہتر بنا نے میں معاو ن ثا بت ہور ہی ہے اس وقت بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لو ڈشیڈنگ سے بے شمار صنعتی یو نٹس بند ہو گئے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل