صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری سکول سے پھٹے سریا اور دیگر سامان چوری

  • سرگودھا
سرکاری سکول سے پھٹے سریا اور دیگر سامان چوری

شاہ پور صدر (نامہ نگار)میناوار خان ولد جمعہ خان، سکنہ نسیم کالونی، شاہ پور صدر، نے پولیس تھانہ شاہ پور صدر میں رپورٹ درج کرائی کہ وہ گورنمنٹ پرائمری سکول چک محمد والا کا سکول ممبر ہے ۔

رپورٹ کے مطابق سکول میں تعمیراتی کام ہو رہا تھا کہ گذشتہ رات نامعلوم افراد نے سکول سے کھوڑیاں، پھٹے سریا اور دیگر سامان چوری کر کے لے گئے ، جس کی مالیت تقریباً 60ہزار روپے بتائی گئی ہے ۔پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل