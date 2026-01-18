صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاگٹانوالہ:نئے ایس ایچ او کی تعیناتی کے بعد جرائم میں واضح کمی

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او بھاگٹانوالہ اسامہ اسد کی تعیناتی کے بعد علاقے میں جرائم کی شرح میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے ۔

پولیس کی مؤثر حکمت عملی، بروقت کارروائیوں اور مسلسل گشت کے باعث جرائم پیشہ عناصر میں خوف پایا جا رہا ہے ، جس سے شہری خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔علاقہ مکینوں نے امن و امان کی بہتر صورتحال پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ایس ایچ او اسامہ اسد اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

 

