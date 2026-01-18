صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کر دیا گیا

  • سرگودھا
شہید کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کر دیا گیا

کالاباغ (نمائندہ دنیا )فیڈرل کانسٹیبلری کے شہید جوان ثواب گل کی نمازِ جنازہ ادا کر دی گئی۔

کالاباغ کے نواحی علاقے ٹولہ بانگی خیل کے رہائشی، ایف سی کے بہادر سپوت شہید ثواب گل کی نمازِ جنازہ گزشتہ روز ان کے آبائی گاؤں ٹولہ بانگی خیل میں ادا کی گئی۔نمازِ جنازہ میں فیڈرل کانسٹیبلری کے افسران، سیاسی و سماجی رہنماؤں، معززینِ علاقہ اور اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کیا گیا۔شہید ثواب گل خیبر کے علاقے میں خوارجیوں کے حملے کے دوران شدید زخمی ہو گئے تھے جبکہ ان کے ایک ساتھی موقع پر ہی شہید ہو گئے تھے ۔ شہید کو ملٹری ہسپتال پشاور منتقل کیا گیا، جہاں وہ دورانِ علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل