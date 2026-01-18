صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کی عزت نفس بحال کئے بغیر مثالی معاشرے کی تشکیل ممکن نہیں :چودھری عبدالمنان

  • سرگودھا
شہریوں کی عزت نفس بحال کئے بغیر مثالی معاشرے کی تشکیل ممکن نہیں :چودھری عبدالمنان

خوشاب (نمائندہ دنیا )خوشاب شہری اتحاد کے بانی راہنما اور ممتاز مائنز اونر چودھری عبدالمنان خان نے کہا ہے کہ شہریوں کی عزت نفس بحال کئے بغیر مثالی معاشرے کی تشکیل ممکن نہیں۔

خوشاب شہری اتحاد عوام کے حقوق کا محافظ ہے اور خوشاب کے کسی بھی شہری کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دے گی ، شہریوں کے حقوق کا ہر سطح پر دفاع کیا جائے گا ، جوہر آباد میں شہریوں کے وفد سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ شہری اتحاد کا پلیٹ فارم صرف اور صرف علاقہ کی تعمیر و رترقی اور عوام کو درپیش مشکلات و مسائل سے نکالنے کیلئے تشکیل دیا تھا اور اس پلیٹ فارم سے گزشتہ کئی سالوں سے علاقہ اور عوام کی تقدیر بدلنے کی جدو جہد جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل