میانوالی:داود خیل میں ہوٹلوں کی خلاف ورزی پر سیل
میانوالی (نامہ نگار )پیرا فورس اور انکروچمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی مشترکہ کارروائی میں داود خیل کے تین بڑے ہوٹل قواعد و ضوابط، ناقص صفائی اور غیر قانونی تجاوزات کی بنیاد پر سیل کر دیے گئے ۔ حکام نے کہا کہ جہاں بھی قوانین کی خلاف ورزی ہو گی بھرپور کارروائی کی جائے گی۔
