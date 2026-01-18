صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی:داود خیل میں ہوٹلوں کی خلاف ورزی پر سیل

میانوالی:داود خیل میں ہوٹلوں کی خلاف ورزی پر سیل

میانوالی (نامہ نگار )پیرا فورس اور انکروچمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی مشترکہ کارروائی میں داود خیل کے تین بڑے ہوٹل قواعد و ضوابط، ناقص صفائی اور غیر قانونی تجاوزات کی بنیاد پر سیل کر دیے گئے ۔ حکام نے کہا کہ جہاں بھی قوانین کی خلاف ورزی ہو گی بھرپور کارروائی کی جائے گی۔

