گر اں فروشی اور ذ خیر ہ ا ند ر ونی کی حوصلہ شکنی نا گزیر ہے :تسنیم ا حمدقریشی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم قریشی نے کہا کہ پنجا ب حکو مت ز با نی جمع خرچ کی بجا ئے عوامی فلاح و بہبو د کی بجا ئے عملی اقدا ما ت اٹھا ئے ا س و قت مہنگا ئی کا جن بے قا بو ہو چکا ہے۔۔

 گذشتہ 10رو ز کے دور ا ن پنجا ب بھر میں گند م کی قیمت میں 800رو پے من کا نما یا ں اضافہ ریکا رڈ کیا گیا فلور ملز گند م اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کی بنیا د ی و جہ گندم کی قلت کو قرار د ے ر ہی ہیں ا س صورتحا ل میں عوا م کو سستا اور معیار ی آٹا فراہم کر نے کیلئے حکو مت اقدا ما ت ا ٹھا ئے ا س کے ساتھ ساتھ گر اں فروشی اور ذ خیر ہ ا ند ر ونی کی حوصلہ شکنی بھی نا گز یر ہو چکی ہے 

 

