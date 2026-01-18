صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس کی وارننگ‘غیر قانونی تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت

  • سرگودھا
پیرا فورس کی وارننگ‘غیر قانونی تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت

پیرا فورس کی وارننگ‘غیر قانونی تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت دکاندار اپنی غیر قانونی تجاوزات فوری طور پر ختم کریں ورنہ سامان ضبط ہو گا:وارننگ

میانوالی (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر پپلاں ظفر اقبال نے مین بازار اور ہسپتال روڈ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق تمام دکاندار اپنی غیر قانونی تجاوزات فوری طور پر ختم کریں، بصورت دیگر برآمد شدہ سامان ضبط کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ تجاوزات کے خلاف کارروائی بلا امتیاز جاری رہے گی اور کسی سے رعایت نہیں برتی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل