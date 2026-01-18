صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا:بیوی کی ایما پر فائرنگ‘ ریلوے ملازم شدید زخمی

  • سرگودھا
سرگودھا:بیوی کی ایما پر فائرنگ‘ ریلوے ملازم شدید زخمی

سرگودھا:بیوی کی ایما پر فائرنگ‘ ریلوے ملازم شدید زخمیگھریلو ناچاقی پر سدرہ میکے چلی گئی ، ذیشان اور عثمان نے شرجیل پر حملہ کیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ریلوے کالونی میں رہائشی پذیر ملازم شرجیل کی شادی ایک سال قبل افغان سٹان کالونی کوٹ مومن کی سدرہ سے ہوئی تھی۔تفصیلات کے مطابق گھریلو ناچاقی پر سدرہ سامان لے کر میکے چلی گئی اور طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔شرجیل کے گھر والوں نے کئی بار اسے منانے کی کوشش کی، لیکن سدرہ نہیں مانی۔ گزشتہ روز شرجیل سودا سلف لینے گھر سے نکلا تو سدرہ کے بھائیوں ذیشان اور عثمان نے اسے للکارا اور طلاق نہ دینے پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جبکہ زخمی شخص کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر کے طبی امداد فراہم کی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل