سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موٹر وے کی حدود میں دھند کا فائدہ اٹھا کر درخت کاٹ کر لے جانے کے واقعات میں اضافہ ، گزشتہ شب بھی غوث محمد والا کے قریب نامعلوم چور موٹر وے کی جالی کو کاٹ کر قیمتی درخت چوری کاٹ لئے ، اس دوران پٹرولنگ پر مامور موٹر وے پولیس جب وہاں سے گزری تو موقع پرمزید کٹے ہوئے درختوں کے حصے موجود تھے ، جس پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا، یاد رہے کہ حالیہ دنوں کے دوران موٹر وے کے اطراف جالیاں اور درخت کاٹنے کا یہ پانچواں واقعہ ہے ۔

 

