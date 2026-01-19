صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف علاقوں میں چوری و نقب زنی کے واقعات ، مقدمات درج

  • سرگودھا
مختلف علاقوں میں چوری و نقب زنی کے واقعات ، مقدمات درج

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ظفر کالونی، سلیمان پورہ بھلوال، ٹاہلی والا، پنڈی کوٹ، 104جنوبی، 105شمالی، نواں کوٹ، 15جنوبی، معظم آباد، سالم اور غازی خورد میں چوری اور نقب زنی کی متعدد وارداتیں ۔

وارداتوں میں محمد حمزہ، محمد کامران، محمد عرفان، رشید کے گھروں سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء چوری ہو گئیں۔  105شمالی کے محمد ریاض اور نواں کوٹ کے آفاق شاہ کے گھروں کی چھتوں سے قیمتی سولر پلیٹیں، 15 جنوبی کے محمد آصف، معظم آباد کے محمد عاطف اور سالم کے دلاور عباس کی موٹرسائیکلیں بھی چوری ہو گئیں۔غازی خورد کے سلطان احمد کے ڈیرہ سے پانچ لاکھ روپے مالیت کے مویشی بھی چوری کر لیے گئے ۔ پولیس نے تمام وارداتوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صحت کی دیکھ بھال میں بہتری ہر شہری کا حق ، وزیراعلیٰ

سیلانی کا گل پلازہ متاثرین کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان

قرآن وسنت کی بالادستی میں ہی امت مسلمہ کی ترقی، شاداب رضا

پیپلزپارٹی کرپشن کی بے تاج بادشاہ، جماعت اسلامی سندھ

گندی گلیوں کی صفائی مہم جلد شروع کرنے کا فیصلہ

آگ بجھانے میں تاخیر بدترین گورننس کا نتیجہ، منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر