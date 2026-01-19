صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ بھاگٹانوالہ کا نام شہید ایس ایچ او عامر رضوان خان کے نام سے منسوب کرنے کا مطالبہ

  • سرگودھا
تھانہ بھاگٹانوالہ کا نام شہید ایس ایچ او عامر رضوان خان کے نام سے منسوب کرنے کا مطالبہ

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دُنیا )بھاگٹانوالہ کے بہادر اور فرض شناس پولیس افسر ایس ایچ او عامر رضوان خان شہید کی لازوال قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے اہلِ علاقہ، معزز شہریوں اور پریس کلب کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تھانہ بھاگٹانوالہ کا نام تبدیل کر کے تھانہ شہید ایس ایچ او عامر رضوان خان رکھا جائے ۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ ایس ایچ او عامر رضوان خان شہید نے امن و امان کے قیام اور عوام کے تحفظ کیلئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوا لیا۔ ان کی قربانی نہ صرف پنجاب پولیس بلکہ پورے بھاگٹانوالہ کیلئے باعثِ فخر ہے‘جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔پریس کلب کے زیرِ اہتمام منعقدہ تعزیتی اجلاس میں صدر اور جنرل سیکرٹری نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ تھانے کا نام شہید کے نام سے منسوب کرنا ان کی عظیم قربانی کو عملی خراجِ عقیدت ہوگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد غیر قانونی اشتہاری سائن بورڈ کیخلاف آپریشن شروع، مقدمات درج

نظر انداز طبقات تک رسائی حکومت کی ترجیح، وجہیہ قمر

جہلم، پولیس کا سرچ آپریشن 270گھر، 461افراد کی چیکنگ

نجی شعبہ کے تعاون سے سرمایہ کاری کو فروغ دینگے،فہد یعقوب

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، دنیا بھر میں مقیم پاکستانی طلبہ کیلئے داخلوں کا اعلان

آرڈی اے ،جی ٹی روڈ پر خوبصورتی کے کام کا آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر