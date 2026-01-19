صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پو لیو کے خاتمہ کیلئے کو ششوں میں عوامی تعاون ضروری:ڈاکٹر سکندر حیات

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ حکو مت پو لیو کے خاتمہ کیلئے جو کو شش کر ر ہی ہے ا س میں مز ید تیزی اور عوامی تعاو ن کی بھی اشدضرورت ہے۔

 کیونکہ و ز ار ت قومی صحت نے ملک بھر کے 40سیوریج نمونوں میں پو لیو وا ئر س کی تصد یق کی ہے ملک بھر سے 127سیوریج نمو نے قومی ا د ا ر ہ صحت کو بھجوا ئے گئے تھے جن کی لیبا ر ٹر ی ٹیسٹنگ قومی ا دا ر ہ صحت اسلام آ با د میں کی گئی وزا ر ت قومی صحت کے مطا بق 40سیوریج نمو نو ں میں پو لیو وا ئر س پا زیٹو ڈکلئیر ہو ا یہ صورتحا ل تشویشنا ک ہے ۔

 

