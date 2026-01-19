صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ای او ہیلتھ کاڈی ایچ کیو رورل ہیلتھ سنٹر کا اچانک دورہ

  • سرگودھا
سی ای او ہیلتھ کاڈی ایچ کیو رورل ہیلتھ سنٹر کا اچانک دورہ

سی ای او ہیلتھ کاڈی ایچ کیو رورل ہیلتھ سنٹر کا اچانک دورہخراب اشیا کو ٹھیک کروایا جائے یا تبدیل کیا جائے ،سستی قبول نہیں :میاں کاشف

میانوالی (نامہ نگار)چیف ایگزیکٹو افیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ میانوالی، ڈاکٹر میاں کاشف علی نے گزشتہ رات رورل ہیلتھ سینٹر داؤد خیل کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے تمام عملے کی حاضری چیک کی اور صفائی کی ناقص صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ڈاکٹر کاشف علی نے ہسپتال کے عملے کو سختی سے ہدایات دیں کہ نشاندہی کی گئی کمیوں کو فوری درست کیا جائے ۔ خراب شدہ اشیا کو ٹھیک کروایا جائے یا تبدیل کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی سستی، غفلت یا کاہلی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور ہر افسر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ہسپتال آنے والے مریضوں کا ہر ممکن خیال رکھا جائے ، انہیں تمام ضروری ادویات ہسپتال کے اندر ہی فراہم کی جائیں اور طبی آلات مکمل طور پر فنکشنل حالت میں رکھے جائیں۔ ساتھ ہی عملے کو سخت تنبیہ کی گئی کہ کام چور اور ناقص کارکردگی والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد ڈویژن میں 25 کروڑ سے 100 جدید فش فارم بنانے کیلئے منصوبہ سازی شروع

ہاکی سٹیڈیم میں جیتو فیصل آباد کے میگا ایونٹ کا انعقاد

الائیڈ سکولز ہیڈ آفس کے زیر اہتمام پرنسپل کانفرنس کا انعقاد

ایوانِ عابد تمیمی میں آل پنجاب مشاعرہ ،نامور شعرانے کلام سنایا

ریسلنگ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت انڈر17 و 19 مقابلے

ایم ڈی واسا کی کاوشوں سے نئی مشینری، گاڑیاں پہنچ گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر