صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب :مہنگائی بے قابو‘اشیا کی قیمتیں آ سمان پر عوام پریشان

  • سرگودھا
خوشاب :مہنگائی بے قابو‘اشیا کی قیمتیں آ سمان پر عوام پریشان

خوشاب :مہنگائی بے قابو‘اشیا کی قیمتیں آ سمان پر عوام پریشانجوہرآباد اور نواحی علاقوں میں گرانفروشوں کی من مانیاں عروج پر ہیں

خوشاب (نمائندہ دُنیا )ضلع خوشاب میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے ۔ ہوشربا مہنگائی کے باعث آٹا، گھی، چینی اور دالوں کی قیمتیں صارفین کی قوتِ خرید سے باہر ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں غریب، متوسط طبقے اور تنخواہ دار افراد کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے ۔عوامی حلقوں کے مطابق جوہرآباد اور نواحی علاقوں میں گرانفروشوں کی من مانیاں عروج پر ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کے تعین کے دوران عوامی وسائل کے بجائے ریٹیلرز کے منافع کو مدنظر رکھا جا رہا ہے ۔عوام کا کہنا ہے کہ سبزی اور پھل فروش سرکاری نرخنامے پر عمل درآمد ضروری نہیں سمجھتے اور کھلے عام گرانفروشی کے ذریعے غریب عوام کی جیبیں خالی کی جا رہی ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گرانفروشی پر قابو پانے کیلئے اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کے تعین میں غریب اور متوسط طبقے کی مالی حیثیت کو مدنظر رکھا جائے اور تاجروں و دکانداروں کو سرکاری نرخنامے پر سو فیصد عمل درآمد کا پابند بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد ڈویژن میں 25 کروڑ سے 100 جدید فش فارم بنانے کیلئے منصوبہ سازی شروع

ہاکی سٹیڈیم میں جیتو فیصل آباد کے میگا ایونٹ کا انعقاد

الائیڈ سکولز ہیڈ آفس کے زیر اہتمام پرنسپل کانفرنس کا انعقاد

ایوانِ عابد تمیمی میں آل پنجاب مشاعرہ ،نامور شعرانے کلام سنایا

ریسلنگ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت انڈر17 و 19 مقابلے

ایم ڈی واسا کی کاوشوں سے نئی مشینری، گاڑیاں پہنچ گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر