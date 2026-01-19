صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بے ہنگم ٹریفک، غیر قانونی یو ٹرن حادثات کا سبب بننے لگے

  • سرگودھا
بے ہنگم ٹریفک، غیر قانونی یو ٹرن حادثات کا سبب بننے لگے

بے ہنگم ٹریفک، غیر قانونی یو ٹرن حادثات کا سبب بننے لگے ڈرائیور تیزی سے یو ٹرن لینے کی کوشش میں قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں ٹریفک پولیس کی عدم توجہی کے باعث اوور ہیڈ برجز کے نیچے ، قینچی موڑ اور چوک سیٹلائٹ ٹاؤن میں موٹر سائیکل سواروں، چنگ چی رکشوں اور دیگر گاڑیوں کے لیے یو ٹرن حادثات کا سبب بننے لگے ہیں۔ذرائع کے مطابق بے ہنگم ٹریفک کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر حالیہ دنوں میں یو ٹرن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ۔ موٹر سائیکل سوار اور رکشوں کے ڈرائیور تیزی سے یو ٹرن لینے کی کوشش میں قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں حادثات معمول بن گئے ہیں۔شہریوں نے انتظامیہ اور ٹریفک پولیس حکام سے اپیل کی ہے کہ ان مقامات پر ملازمین کی ڈیوٹی لگا کر غیر قانونی یو ٹرن روکنے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ شہری محفوظ طریقے سے آمدورفت کر سکیں اور حادثات میں کمی آئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

2 ہفتوں میں گندم 800 روپے من مہنگی : چکی کا آٹا 140 روپےکلو فروخت

راہوالی:نالے کی عدم صفائی ، پانی سڑکوں پر جمع ہونے لگا

سابق وزیر صنعت ایس ایم تنویر کا سپر ایشیا گروپ کے ہیڈ آفس کا دورہ

حافظ آباد:گیپکو کی ممکنہ نجکاری کیخلاف ملازمین کی کام چھوڑ ہڑتال جاری

گجرات:ایک ہفتے میں سبزی منڈی کا سیوریج بحال کرنے کا حکم

چودھری پر ویز الٰہی سے ابراہیم نجیب چیمہ اور ابوذرڈار کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر