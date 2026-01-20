صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
وکلا کے حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی ،مہر فیصل ،رانا مصور

سلانوالی(نمائندہ دنیا )سلانوالی بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر مہر فیصل احمد سیال ایڈووکیٹ اور نو منتخب جنرل سیکرٹری رانا مصور علی ایڈووکیٹ نے کہاہے کہوکلاء برادری کے حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔

الیکشن مہم کی تمام تلخیوں کو پس پشت ڈال کر پوری وکلاء برادری کو متحد کیا جائے گا، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سلانوالی بار ایسوسی ایشن کے حالیہ الیکشن میں وکلاء برادری نے ہمارے گروپ پر جس اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے پینل کو واضح اکثریت سے کامیابی سے ہمکنار کیا ہم اس پر احسان مند ہیں اور تمام وکلاء برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم انشائاللہ وکلاء برادری کے اعتماد پر پورا اتریں گے ۔

 

