  • سرگودھا
ڈی پی او میانوالی نے متعدد ایس ایچ اوز کے تبادلے کر دئیے

میانوالی،واں بھچراں (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )میانوالی پولیس میں تقرر و تبادلے کئی ایس ایچ اوز ادھر ادھر کر دئیے گئے ، ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے5 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل کر دیئے

 انسپکٹر مبشر مقصود کو پولیس لائن سے سٹی ، سب انسپکٹر لیاقت رسول خان کو پولیس لائن ، انسپکٹر عبدالغفار کو پپلاں ، انسپکٹر سلیم اللہ خان کو پولیس لائن ، انسپکٹر جمیل خان کو داؤد خیل ، سب انسپکٹر وسیم اکبر خان کو دوبارہ سے کندیاں لگایا گیا ہے ، سب انسپکٹر مقبول خان کو پولیس لائن ، سب انسپکٹر کلیم اللہ کو ایس ایچ او کمرمشانی تعینات کردیا ہے تمام افسران نے اپنا اپنا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے ۔

 

