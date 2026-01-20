صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب اور جوہرآباکے سیوریج سسٹم کیلئے گرانٹ کا خیر مقدم :افتخار حسین آہیر

  • سرگودھا
خوشاب اور جوہرآباکے سیوریج سسٹم کیلئے گرانٹ کا خیر مقدم :افتخار حسین آہیر

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ با ر کے سینئر ممبر ممتاز قانون دان اور ہر دلعزیز سماجی شخصیت ملک افتخار حسین آہیر ایڈووکیٹ خوشاب اور جوہرآباکے سیوریج سسٹم کی بحالی کیلئے اربوں روپے کے فنڈز کی فراہمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔

دونوں جڑواں شہروں میں سیوریج کے ساتھ ساتھ فراہمی آب کے نظام کی بحالی پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ، میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے ، اس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ۔

 

