دعوت اسلامی کے دستار فضیلت و تقسیم اسناد اجتماعات کا انعقاد
میانی(نامہ نگار )دعوت اسلامی کے دستار فضیلت و تقسیم اسناد اجتماعات کا مختلف مقامات پر انعقاد ہورہا ہے۔
جن میں سے تحصیل بھیرہ کے مدارس المدینہ بوائز اور مدرسۃ المدینہ بالغان سے حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والوں کے تقسیم اسناد کا اجتماع میانی میں گزشتہ سے پیوستہ اتوار بعد نماز عشاء ہوا اس اجتماع کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شوریٰ کے رکن ابو البیان حاجی محمد اظہر عطاری نے سنتوں بھرا بیان کیا۔آخر میں اسناد تقسیم کیں اجتماع کے اختتام پہ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔