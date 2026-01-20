خوشاب اور جوہر آباد میں ریفرنڈم مکمل،آج نتائج کا اعلان کیا جائیگا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )جماعت اسلامی ضلع خوشاب کی زیر نگرانی نئے بلدیاتی آرڈینس کیخلاف ریفرنڈم کیلئے خوشاب اور جوہر آباد سمیت مختلف علاقوں میں ریفرنڈم کیلئے کیمپ لگائے گئے۔
جہاں کارکنوں نے ضلعی امیر کے ہدایات کی روشنی میں عوام الناس کو نئے بلدیاتی آرڈیننس کے منفی ثمرات کے حوالے سے آگاہی دی اور ان سے بیلٹ پیپرز کے ذریعے رائے لی ، جماعت اسلامی کے ضلعی امیر مولانا حافظ فداء لرحمٰن نے بتایا ہے کہ ریفرنڈ م میں ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد سے رائے حاصل کر لی گئی ہے ۔انشاء اﷲ رفرنڈم کے نتائج کا اعلان آج (20 جنوری ) کیا جائے گا ۔