صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرغوں کی لڑائی پر جواء ،واں بھچراں پولیس کا چھاپہ،ایک ملزم گرفتار

  • سرگودھا
مرغوں کی لڑائی پر جواء ،واں بھچراں پولیس کا چھاپہ،ایک ملزم گرفتار

واں بھچراں (نمائندہ دنیا )واں بھچراں پولیس کا مرغوں کی لڑائی پر جواء لگا نے والوں پر چھاپہ مارا اور ایک ملزم کو گرفتار کرلیا گیا ،متعدد بھاگ گئے ، مقدمہ درج کر لیا گیا۔

گزشتہ روز پولیس کو اطلاع ملی کی واں بھچراں کے علاقہ بھچراں والی پلی کے قریب کچھ لوگ اصیل مرغوں پر جواء لگا کر مرغے لڑا رہے ہیں۔ پولیس نے چھاپہ مارا۔ جواری اور تماشبین بھاگ نکلے ، پولیس نے احمد یار کو پکڑ لیا ،جواء پر لگی رقم 11 ہزار روپے ، دو اصیل مرغ اور موبائل فون برآمد کر لیے ،مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس