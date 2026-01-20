مرغوں کی لڑائی پر جواء ،واں بھچراں پولیس کا چھاپہ،ایک ملزم گرفتار
واں بھچراں (نمائندہ دنیا )واں بھچراں پولیس کا مرغوں کی لڑائی پر جواء لگا نے والوں پر چھاپہ مارا اور ایک ملزم کو گرفتار کرلیا گیا ،متعدد بھاگ گئے ، مقدمہ درج کر لیا گیا۔
گزشتہ روز پولیس کو اطلاع ملی کی واں بھچراں کے علاقہ بھچراں والی پلی کے قریب کچھ لوگ اصیل مرغوں پر جواء لگا کر مرغے لڑا رہے ہیں۔ پولیس نے چھاپہ مارا۔ جواری اور تماشبین بھاگ نکلے ، پولیس نے احمد یار کو پکڑ لیا ،جواء پر لگی رقم 11 ہزار روپے ، دو اصیل مرغ اور موبائل فون برآمد کر لیے ،مقدمہ درج کر لیا گیا۔