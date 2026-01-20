بھاگٹانوالہ،غیر قانونی منی پٹرول پمپ مشینیں ضبط دکانیں سیل کر دی گئیں
بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا ) بھاگٹانوالہ میں غیر قانونی پٹرول مشینوں کے خلاف سول ڈیفنس نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے متعدد مشینیں ضبط کر لیں جبکہ خلاف ورزی کرنے والی دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔
ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر معظم سلطان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور حفاظتی قوانین کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا۔ معظم سلطان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی پٹرول پمپ مشینیں انسانی جانوں اور املاک کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ اس لیے کسی کو قانون سے بالاتر ہو کر کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔