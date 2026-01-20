صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
2 ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد مقد مات درج

میانوالی (نامہ نگار )دریائی چیک پوسٹ علووالی کی کاروائی، ملزم گرفتار، اسلحہ آتشیں برآمد، مقدمہ درج،وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے احکامات کی روشنی ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر جرائم پیشہ افراد اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔

انچارج دریائی چیک پوسٹ علووالی نے دوران چیکنگ محمد طلحہ سے رائفل 44 بور برآمد کی جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا،ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ پپلاں میں مقدمہ درج کر لیا۔تھانہ چھدرو نے دوران چیکنگ نجیب اللہ سے رائفل 44 بور برآمد کی جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا،ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ چھدرو میں مقدمہ درج کر لیا۔

 

