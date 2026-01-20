صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی ایکٹ کیخلاف جماعت اسلامی کا 4روزہ عوامی ریفرنڈم اختتام پذیر

  • سرگودھا
بلدیاتی ایکٹ کیخلاف جماعت اسلامی کا 4روزہ عوامی ریفرنڈم اختتام پذیر

فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا )بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی کا 4روزہ عوامی ریفرنڈم اختتام پذیر ہو گیا جماعت اسلامی کے کارکنوں نے گھر گھر جا کر عوام کو آگاہی دینے کے ساتھ ان سے بیلٹ پیپر پر رائے لیتے رہے۔

 کل612مرد و خواتین نے اپنی رائے دی جن میں 597نے حکومتی بلدیاتی ایکٹ مسترد کر دیا 2نے جماعت اسلامی کے ریفرنڈم کے خلاف ووٹ دیا جبکہ 13نے بیلٹ پیپر حاصل کرنے کے باوجود کوئی رائے نہیں دی۔ مسلم لیگ ن کے کسی کارکن یا حمائتی نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کی کوشش کے باوجود رائے دینے سے انکار کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس