بلدیاتی ایکٹ کیخلاف جماعت اسلامی کا 4روزہ عوامی ریفرنڈم اختتام پذیر
فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا )بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی کا 4روزہ عوامی ریفرنڈم اختتام پذیر ہو گیا جماعت اسلامی کے کارکنوں نے گھر گھر جا کر عوام کو آگاہی دینے کے ساتھ ان سے بیلٹ پیپر پر رائے لیتے رہے۔
کل612مرد و خواتین نے اپنی رائے دی جن میں 597نے حکومتی بلدیاتی ایکٹ مسترد کر دیا 2نے جماعت اسلامی کے ریفرنڈم کے خلاف ووٹ دیا جبکہ 13نے بیلٹ پیپر حاصل کرنے کے باوجود کوئی رائے نہیں دی۔ مسلم لیگ ن کے کسی کارکن یا حمائتی نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کی کوشش کے باوجود رائے دینے سے انکار کیا۔