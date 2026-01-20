صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلاخیل میں کول مائن حادثہ میں 46سالہ کان کن جاں بحق

  • سرگودھا
کالاباغ ، موچھ(نمائندگان دنیا ) گلاخیل میں کول مائن حادثہ میں کانکن جاں بحق ہو گیا،مکڑوال کے علاقہ گلاخیل میں خیبر پختونخوا کے ایریا کول مائن پی سی ون مائنز میں زیرِ زمین کام کے دوران چھکڑا لگنے سے کانکن 46سالہ کرم دین شدید زخمی ہو گیا۔

 زخمی کانکن کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے کمرمشانی ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن نے واقعہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے ۔

 

