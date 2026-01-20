شیر ی گل کے دوروں سے مختلف ا د ا روں کی کا رکرد گی بہتر ہو ر ہی ہے ،حمزہ خالد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈیشنل سیکرٹری سوشل میڈیا ونگ مسلم لیگ ن چوہدری حمزہ خالد نے کہا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیر ی گل کی کا ر کر د گی ہر حوا لہ سے لائق تحسین ہے۔
و ہ محکمہ صحت سمیت مختلف اداروں کی کا ر کر د گی کا معیا ر بہتر سے بہتر بنا نے اور عوا م کو ریلیف کی فراہمی مستفید کر نے کیلئے ا دا روں کے طوفانی د ور ے کر ر ہی ہے مختلف ا د ا روں کے دور وں کے بعد ا ن اداروں کی کا رکرد گی بھی بہتر ہو ر ہی ہے اور لو گو ں کے مسائل حل ہورہے ہیں سرگودہا کے لو گ میر ٹ اور گڈگورننس پر یقین ر کھنے وا لی اسسٹنٹ کمشنر شیر ی گل کی اعلی کا ر کر د گی کو قدر کی نگا ہ سے دیکھتے ہیں۔