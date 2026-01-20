صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

148اشتہاری اور 50ٹارگٹڈ افینٹڈرز گرفتار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس کا اشتہاری مجرمان اور ٹارگٹ آفینڈ کے خلاف مزید گھیرا تنگ کر دیا گیا، گزشتہ ایک ہفتہ میں سرگودھا پولیس نے 148 اشتہاری مجرمان (کیٹگری اے 30، کیٹگری بی 118) کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔

 اسی طرح 50 ٹارگٹڈ افینڈرز کو گزشتہ ایک ہفتہ میں گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا اس حوالے سے ڈی پی او سرگودھا صہیب اشرف کا کہنا ہے کہ اشتہاری مجرمان اور عادی مجرمان کے خلاف مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اشتہاری مجرمان اور عادی مجرمان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف بھی باضابطہ قانونی کاروائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ 

 

