  • سرگودھا
شہباز شر یف کو غزہ امن بورڈ میں شمو لیت کی دعوت ان کی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے ، ارم حامد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے ارم حامد نے کہاہے کہ امریکی صد ر کی جا نب سے و ز یر اعظم میاں شہباز شر یف کو غزہ امن بورڈ میں شمو لیت کی دعوت د ینا پا کستا ن کی انٹرنیشنل سطح پر اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

 پا کستا ن غزہ میں امن وسلامتی کے قیام کیلئے عالمی کو ششوں میں بھرپور معاو نت کر تا ر ہا ہے اسی لیے امریکی صد ر نے و ز یر اعظم کو امن بو رڈ میں شر کت کی دعوت د ی بلاشبہ موجود ہ حکو مت ہر محاذ پر بڑی کا میابیاں سمیت رہی ہے ۔

 

