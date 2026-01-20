صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت سے عوام کی وابستہ امیدیں اور توقعات ضرور پوری ہونگی، شازیہ بانو

  • سرگودھا
حکومت سے عوام کی وابستہ امیدیں اور توقعات ضرور پوری ہونگی، شازیہ بانو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ (ن) خواتین ونگ شازیہ بانو نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت سے عوام کی وابستہ امیدیں اور توقعات ضرور پوری ہونگی۔

 حکومت تمام شعبوں میں عملی اصلاحات لا رہی ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں، جس سے ملک و قوم کے روشن مستقبل کی راہ ہموار ہوئی، حکومت بھی اسی تسلسل کو آگے بڑھا رہی ہے ، نا مساعد حالات کے باوجود وفاقی اور صوبائی حکومت نے عوام کو ریلیف کی فراہمی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور تمام حاصل وسائل فلاح و بہبود پر صرف کیے جا رہے ہیں، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خراج تحسین کی حقدار ہیں، پاکستان کی عوام میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، یہ قوم ہر میدان میں اپنی قابلیت کا لوہا منوانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس