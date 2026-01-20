حکومت سے عوام کی وابستہ امیدیں اور توقعات ضرور پوری ہونگی، شازیہ بانو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ (ن) خواتین ونگ شازیہ بانو نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت سے عوام کی وابستہ امیدیں اور توقعات ضرور پوری ہونگی۔
حکومت تمام شعبوں میں عملی اصلاحات لا رہی ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں، جس سے ملک و قوم کے روشن مستقبل کی راہ ہموار ہوئی، حکومت بھی اسی تسلسل کو آگے بڑھا رہی ہے ، نا مساعد حالات کے باوجود وفاقی اور صوبائی حکومت نے عوام کو ریلیف کی فراہمی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور تمام حاصل وسائل فلاح و بہبود پر صرف کیے جا رہے ہیں، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خراج تحسین کی حقدار ہیں، پاکستان کی عوام میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، یہ قوم ہر میدان میں اپنی قابلیت کا لوہا منوانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ۔