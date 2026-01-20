صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو ادخر م و ڑائچ نے کہا ہے کہ تعمیر و ترقی اور گڈگورننس کے لیے بھر پور اقدا ما ت سے سیاسی نظا م پر عوامی اعتما د بحا ل ہو سکتا ہے۔

 عوام ا س وقت حکو مت سے اپنے مسائل کے حل اور ریلیف کی فراہمی کیلئے بڑ ی توقعات لگا ئے ہو ئے ہیں پا کستا ن کی تا جر بر ا د ر ی بھی موجو د ہ حکو مت سے یہ امید ر کھتی ہے کہ و ہ کا رو با ر ی بر ادری کے مسائل کے حل کیلئے جنگی بنیادوں پر ا قدا ما ت اٹھا ئے کیونکہ کا رو با ر ی بر ا در ی پا کستا ن کی معیشت میں ہمیشہ ہی ریڑھ کی ہڈی کا کر دار ادا کر تی آئی ہے حکو مت تا جر وں کے مسائل کو اپنی ترجیحا ت میں سرفہرست رکھے ۔

 

