کلورکوٹ کی تزئین و آرائش کے لئے کام تیزی سے جاری لاری اڈہ سے لے کر ریلوے کراسنگ تک ٹف ٹائلز کا کام مکمل کر لیا گیا
کلورکوٹ(نمائندہ دنیا )شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے جاری32 کروڑ روپے کی گرانٹ سے کام تیزی سے جاری ہے ،لاری اڈہ سے لیکر ریلوے کراسنگ تک ٹف ٹائلز کا کام مکمل کر لیا گیا جبکہ جمیل پارک کی تزین وار آ ئش پر کام ہو رہا ہے ، لاری اڈہ کی دکانوں او ر کھڈیر مارکیٹ کی دکانوں پر کام جاری ہے اور لاری اڈہ سے لیکر شہر کے مین روڈ کی شمالی سائیڈ پر ریلوے پھاٹک تک ٹف تائلز کا کام مکمل مکمل ہونے کے قریب ہے اسی طرح کلورکوٹ کے جمیل پارک کی بیرونی دیواروں پر بھی کام اور تزین وارائش کا کام نزدیک پہنچ گیا ہے ور لاری اڈہ کے اند رٹف ٹائلز لگانے کے لیے کھدائی کا کام جاری ہے لاری اڈہ پر دو گیٹ بھی لگائے جائیں گے جس کے بعد لاری اڈہ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے گا شہریوں نے کلورکوٹ شہر کو خصوصی گرانٹ دینے پر وزیر اعلی پنجاب کا شکریہ ادا کیا ہے