تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بعد قبضہ مافیا پھر سرگرم
تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بعد قبضہ مافیا پھر سرگرمچوک دروازہ چکوالا، پھلروان روڈ اور بس سٹینڈ کے اطراف تجاوزات قائم
بھیرہ(نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف پیرا فورس کے آپریشن کو چند ہی روز گزرے تھے کہ قبضہ مافیا ایک بار پھر سرگرم ہو گیا ہے ۔ شہر کے مصروف ترین علاقوں چوک دروازہ چکوالا، پھلروان روڈ اور جنرل بس سٹینڈ کے اطراف دکانوں کے سامنے دوبارہ ریڑھیاں اور عارضی تجاوزات قائم کر دی گئی ہیں، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔تجاوزات کے باعث ان مقامات پر پیدل چلنا دشوار ہو چکا ہے جبکہ سڑکیں تنگ ہونے سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی کارروائی کے فوری بعد تجاوزات کا دوبارہ قائم ہونا سوالیہ نشان ہے اور اس سے سرکاری اقدامات کی افادیت متاثر ہو رہی ہے ۔اہل علاقہ اور تاجروں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے مستقل اور مؤثر اقدامات کیے جائیں، ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے اور شہر کو تجاوزات سے پاک کر کے عوام کو سکھ کا سانس لینے کا موقع دیا جائے ۔