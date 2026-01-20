صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی ریفرنڈم،جماعت اسلامی کے ضلعی دفتر میں ووٹوں کی گنتی شروع

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )عوامی ریفرنڈم، جماعت اسلامی کے ضلعی دفتر میں بیلٹ بکس کھول کر میڈیا نمائندگان کے سامنے ووٹوں کی گنتی کی گئی،رات گئے گنتی کا عمل جاری تھا۔

 تفصیلات کے مطابق جماعت اسلامی کے زیر اہتمام عوامی ریفرنڈم 18 جنوری کو ختم ہونے کے بعد ضلع بھر سے موصول ہونے والے بیلٹ پیپرز میڈیا کے سامنے اوپن کئے گئے میڈیا کو بطور آبزرور خصوصی دعوت دی گئی اس موقع پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ریفرنڈم کمشنر عبدالجبار خان نیازی ،امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد،ضلعی جنرل سیکرٹری انجینئر عدنان احمد خان،ضلعی سیکرٹری اطلاعات عنایت اللہ کامران امیر جماعت اسلامی میانوالی شہر طاہر عزیز و دیگر عہدیداران و کارکنان بھی موجود تھے ۔

 

