ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر صدارت لائیو سٹاک بارے اجلاس فیلڈ سٹاف،ہسپتالوں اور دیہی مراکز کی کارکردگی ،جانوروں کی ادویات پر گفتگو
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی زیر صدارت کانفرنس ہال میں لائیو سٹاک کے حوالے سے اجلاس منعقدہ ہوا اجلاس میں محکمہ لائیو سٹاک کے فیلڈ سٹاف،ہسپتالوں اور دیہی مراکز کی ماہانہ کارکردگی ،جانوروں کے لیے استعمال ہونے والی میڈیسن ودیگر امور کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک جوہرآباد نے ڈپٹی کمشنر خوشاب کو بریف کیا اور بتایا کہ محکمہ لائیوسٹاک میں تمام چھوٹے بڑے فارموں پر ہزاروں کی تعداد میں دیسی اور ولائتی نسل کی گائے اور بھینسیں موجود ہیں ڈاکٹرزاور سٹاف چوبیس گھنٹوں متحرک اور ڈیوٹی پر تعینات ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے بہترین اور مناسب طور پر بندوبست موجود ہے جانوروں کے چارہ ،پانی ،رہائش اور صفائی کے بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں لیکن ملازمین کی کمی کو پوراکرنا اشد ضروری ہے ۔