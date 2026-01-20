جہانزیب حسین لابر کا رورل ہیلتھ سنٹر نور پور تھل کا اچانک دورہ
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے رورل ہیلتھ سنٹر روڈہ تحصیل نور پور تھل کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پرسی ای او ہیلتھ خوشاب ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی ،ڈی ایچ او ڈاکٹر راو گلزار یوسف ،انچارج آر ایچ سی رورل ہیلتھ سنٹر روڈہ ڈاکٹر عائشہ بھی ہمراہ تھیں ۔سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی اور انچارج آر ایچ سی روڈہ سنٹر ڈاکٹرعائشہ نے ڈپٹی کمشنرخوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابرکو فراہم کی جانے والی میڈیسن اور طبی سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنرخوشاب نے ایمرجنسی، گائنی وارڈ، میل ،فی میل وارڈز،فارمیسی دیگر شعبہ جات میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی میڈیسن اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا کیا ڈپٹی کمشنر خوشاب نے رورل ہیلتھ سنٹر میں ڈاکٹر اورنرسز سٹاف کی حاضری چیک کی ڈپٹی کمشنر خوشاب نے رورل ہیلتھ سینٹر روڈہ کی انچارج ڈاکٹرعائشہ کو ہدایت کی کہ ایمر جنسی ،گائنی وارڈزودیگر شعبہ جات میں میڈیسن کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے علاج و معالجے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے ۔