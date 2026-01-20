صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانزیب حسین لابر کا رورل ہیلتھ سنٹر نور پور تھل کا اچانک دورہ

  • سرگودھا
جہانزیب حسین لابر کا رورل ہیلتھ سنٹر نور پور تھل کا اچانک دورہ

جہانزیب حسین لابر کا رورل ہیلتھ سنٹر نور پور تھل کا اچانک دورہ میڈیسن کی فراہمی یقینی بنائی جائے علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے ،ڈی سی

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے رورل ہیلتھ سنٹر روڈہ تحصیل نور پور تھل کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پرسی ای او ہیلتھ خوشاب ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی ،ڈی ایچ او ڈاکٹر راو گلزار یوسف ،انچارج آر ایچ سی رورل ہیلتھ سنٹر روڈہ ڈاکٹر عائشہ بھی ہمراہ تھیں ۔سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی اور انچارج آر ایچ سی روڈہ سنٹر ڈاکٹرعائشہ نے ڈپٹی کمشنرخوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابرکو فراہم کی جانے والی میڈیسن اور طبی سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنرخوشاب نے ایمرجنسی، گائنی وارڈ، میل ،فی میل وارڈز،فارمیسی دیگر شعبہ جات میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی میڈیسن اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا کیا ڈپٹی کمشنر خوشاب نے رورل ہیلتھ سنٹر میں ڈاکٹر اورنرسز سٹاف کی حاضری چیک کی ڈپٹی کمشنر خوشاب نے رورل ہیلتھ سینٹر روڈہ کی انچارج ڈاکٹرعائشہ کو ہدایت کی کہ ایمر جنسی ،گائنی وارڈزودیگر شعبہ جات میں میڈیسن کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے علاج و معالجے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس