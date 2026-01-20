ترقیاتی کاموں کیلئے سڑکیں اکھاڑ کر سلانوالی کاحلیہ بگاڑ دیا
11 ماہ قبل سڑکیں توڑی گئیں،اب تک تعمیر نہ ہوسکیں،گردو غبار کا طوفان شہریوں دکانداروں کا جینا دوبھر ، بیماریوں کاشکار ہونے لگے ،اہل علاقہ کا احتجاج
سلانوالی(نمائندہ دنیا ) منتخب عوامی نمائندے ہونے کے دعوے داروں نے سلانوالی شہر کا حلیہ بگاڑ دیا تعمیر کیے جانے کے لیے اکھاڑی گئی سڑکیں 11 ماہ گزرنے کے باوجود بنائی نہ جا سکیں اہم سڑکوں پر ہر طرف گرد و غبار کا طوفان برپا شہریوں دکانداروں کا جینا دوبھر ہو گیا اور وہ سانس و دیگر امراض میں مبتلا ہو گئے ، تفصیلات کے مطابق سلانوالی شہر کی اہم شاہراہیں ضیاء شہید روڈ رانا مارکیٹ تا چوک فاروق اعظم سینما روڈ محلہ چانن پورہ چک نمبر 127 شمالی روڈ ایک عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جن کی فوری از سر نو تعمیر کے لیے عوامی مطالبہ پر منتخب عوامی نمائندوں نے مذکورہ سڑکوں کی فوری تعمیر کے لیے بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کیے اور اپنی کارکردگی ظاہر کرنے کے لیے شہر بھر میں تشہیری پینا فلیکس لگوائے مگر 11 ماہ قبل ان تمام شاہراہوں کو اکھاڑ دیا گیا اور آج تک یہ تعمیر نہ ہو سکی اور اب یہ اکھاڑی گئی سڑکیں شہریوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہیں شہر بھر میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان برپا رہتا ہے اور شہری سانس دمہ اور مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں سول سوسائٹی سے وابستہ شخصیات نے وزیراعلیٰ پنجاب و دیگر ارباب اختیار سے مذکورہ سڑکوں کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا ہے ۔