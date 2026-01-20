تجاوزات،دکانوں کے آگے تھڑے اور شٹر کیخلاف آپریشن
دوبارہ تجاوزات پر سخت کارروائی ،بھاری جرمانے اور مقدمات ہونگے ،حکامسروس روڈ پر بھی تجاوزات ہرگز برداشت نہیں کی جا ئیں گی، اسسٹنٹ کمشنر
واں بھچراں(نمائندہ دنیا ) واں بھچراں میں اسسٹنٹ کمشنر میانوالی اور پیرا فورس ٹیم کا ناجائز تجاوزات اور دکانوں کے آگے تھڑے اور شٹر لگانے والوں کے خلاف کاروائیاں ۔ خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں اور ریڑھی بانوں کو بھاری جرمانہ کیے گئے ،اسسٹنٹ کمشنر شیخ سلمان قیوم کی سربراہی میں پیرافورس تحصیل میانوالی ٹیم نے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ واں بھچراں لاری اڈا۔ مین میانوالی سرگودہا روڈ ۔ جہاز چوک اور مین بازار میں ناجائز تجاوزات کے خلاف کاروائی کی گئی کارروائی کے دوران خلاف ورزی کے مرتکب دکانداروں کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے جبکہ متعدد دکانوں کے غیر قانونی شیڈ اور دکانوں کے باہر لگے شٹر، تھڑے بھی ہٹا دئیے گئے عارضی تعمیرات اتروائی گئیں۔ انتظامیہ نے واضح کیا کہ عوامی راستوں اور سڑکوں پر قائم تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی۔ اسٹنٹ کمشنر میانوالی نے واضح کیا کہ مین روڈ کے ساتھ سروس روڈ پر بھی ناجائز تجاوزات برداشت نہیں کی جائے گی۔ لاری اڈا واں بھچراں اور جہاز چوک روڈ پر بھی تجاوزات کیخلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی گئی ۔ حکام نے خبردار کیا کہ آئندہ تجاوزات قائم کرنے کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کے ساتھ بھاری جرمانے اور مقدمات بھی درج کیے جائیں گے ۔