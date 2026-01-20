صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات،دکانوں کے آگے تھڑے اور شٹر کیخلاف آپریشن

  • سرگودھا
تجاوزات،دکانوں کے آگے تھڑے اور شٹر کیخلاف آپریشن

دوبارہ تجاوزات پر سخت کارروائی ،بھاری جرمانے اور مقدمات ہونگے ،حکامسروس روڈ پر بھی تجاوزات ہرگز برداشت نہیں کی جا ئیں گی، اسسٹنٹ کمشنر

واں بھچراں(نمائندہ دنیا ) واں بھچراں میں اسسٹنٹ کمشنر میانوالی اور پیرا فورس ٹیم کا ناجائز تجاوزات اور دکانوں کے آگے تھڑے اور شٹر لگانے والوں کے خلاف کاروائیاں ۔ خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں اور ریڑھی بانوں کو بھاری جرمانہ کیے گئے ،اسسٹنٹ کمشنر شیخ سلمان قیوم کی سربراہی میں پیرافورس تحصیل میانوالی ٹیم نے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ واں بھچراں لاری اڈا۔ مین میانوالی سرگودہا روڈ ۔ جہاز چوک اور مین بازار میں ناجائز تجاوزات کے خلاف کاروائی کی گئی کارروائی کے دوران خلاف ورزی کے مرتکب دکانداروں کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے جبکہ متعدد دکانوں کے غیر قانونی شیڈ اور دکانوں کے باہر لگے شٹر، تھڑے بھی ہٹا دئیے گئے عارضی تعمیرات اتروائی گئیں۔ انتظامیہ نے واضح کیا کہ عوامی راستوں اور سڑکوں پر قائم تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی۔ اسٹنٹ کمشنر میانوالی نے واضح کیا کہ مین روڈ کے ساتھ سروس روڈ پر بھی ناجائز تجاوزات برداشت نہیں کی جائے گی۔ لاری اڈا واں بھچراں اور جہاز چوک روڈ پر بھی تجاوزات کیخلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی گئی ۔ حکام نے خبردار کیا کہ آئندہ تجاوزات قائم کرنے کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کے ساتھ بھاری جرمانے اور مقدمات بھی درج کیے جائیں گے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس