خوشاب(نمائندہ دُنیا )سیوریج سسٹم کی خرابی کے باعث نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہونے سے خوشاب کا ضلعی صدر مقام جوہرآباد گندگی اور غلاظت کی آماجگاہ بن گیا، شہر کی بیشتر گلیوں چوکوں اور چوراہوں میں گٹروں سے نکلنے والا سیوریج کا گندہ اور بدبو دار پانی کھڑا ہے جس سے لوگوں کو آمدورفت میں شدید دشواریاں حائل ہیں، وہاں سے اٹھنے والی بد بو اور تعفن کے باعث تاجروں اور دکانداروں کو اپنا کاروبار جاری رکھنے میں دشواریاں ہیں ،جوہر آباد کے سماجی اور عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے سیوریج کی اصلاح کی کیلئے اربوں روپے کے فبڈز کی فراہمی کے کے بعدمتعلقہ اداروں پرانی پائپ لائن پر کام کرنے کی زحمت نہیں کرتے جس کی وجی شہریوں کی زندگیاں عذاب بنی ہوئی ہیں ۔