چوک سیم نالہ پل ویگن اور رکشہ سٹینڈ میں تبدیل ہو گیا

  • سرگودھا
چوک سیم نالہ پل ویگن اور رکشہ سٹینڈ میں تبدیل ہو گیاآمدورفت میں مشکلات ،گنے سے لوڈ ٹرالیاں ٹریفک میں پھنسنے لگیں

فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا )چوک سیم نالہ پل ویگن اور رکشہ سٹینڈ میں تبدیل آمدورفت میں مشکلات کا سامنا تفصیلات کے مطابق تحصیل انتظامیہ اور پیرا فورس نے سڑک پر قائم تھڑوں اور ریڑھیوں کا خاتمہ کر کے آمدورفت میں تمام رکاوٹیں ختم کر کے روڈ کو کلیر کر دیا تھا مگر اب ویگن ڈرائیور اور رکشہ ڈرائیور اپنی ویگنوں اور رکشوں کو ویگن سٹینڈ پر کھڑی کرنے کی بجائے چوک میں کھڑی کر دیتے ہیں گنا کے سیزن کی وجہ سے گنے سے لوڈ ٹرالیاں ٹریفک جام میں پھنس جاتی ہیں جبکہ پیرا فورس آتے ہی روڈ کلیر ہو جاتا ہے انکے جاتے ہی ہر چیز سڑک پر آجاتی ہے شہری حلقوں نے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

