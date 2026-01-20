صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)مڈھ رانجھا میں ایل پی جی کی قیمت فی کلو350روپے تک پہنچ گئی،گیس کی قیمتوں میں من مانے اضافہ سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہوگئے ۔مڈھ رانجھا اور گردونواح کے علاقہ میں سوئی گیس کی سہولت نہ ہونے کی بناء پر شہری گھریلو چولہے پر بطور ایندھن ایل پی جی گیس کا استعمال کرتے ہیں،موسم سرما میں خشک لکڑی کی کمی کی بناء پر ایل پی جی کی مانگ میں بھی اضافہ ہوجاتا ہے ،مڈھ رانجھا میں ایل پی جی گیس کی قیمت350روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے جو عام آدمی،مزدور طبقہ کی قو ت خرید سے باہر ہے جبکہ اوگرا کی جانب سے فی کلو گیس کی قیمت 219روپے 68پیسے مقرر ہے ۔ دوکانداروں کا کہنا ہے کہ پلانٹ سے گیس مہنگی مل رہی ہے تو مقررہ ریٹ پر کس طر ح فروخت کریں۔علاقہ مکینوں نے اعلیٰ احکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے 

 

 

