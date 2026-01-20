مڈھ رانجھا میں ایل پی 350روپے کلو تک فروخت
اوگرا کی جانب سے فی کلو گیس کی قیمت 219روپے 68پیسے مقرر ہےگیس کی قیمتوں میں من مانے اضافہ سے شہری پریشانی میں مبتلا ہو گئے
مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)مڈھ رانجھا میں ایل پی جی کی قیمت فی کلو350روپے تک پہنچ گئی،گیس کی قیمتوں میں من مانے اضافہ سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہوگئے ۔مڈھ رانجھا اور گردونواح کے علاقہ میں سوئی گیس کی سہولت نہ ہونے کی بناء پر شہری گھریلو چولہے پر بطور ایندھن ایل پی جی گیس کا استعمال کرتے ہیں،موسم سرما میں خشک لکڑی کی کمی کی بناء پر ایل پی جی کی مانگ میں بھی اضافہ ہوجاتا ہے ،مڈھ رانجھا میں ایل پی جی گیس کی قیمت350روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے جو عام آدمی،مزدور طبقہ کی قو ت خرید سے باہر ہے جبکہ اوگرا کی جانب سے فی کلو گیس کی قیمت 219روپے 68پیسے مقرر ہے ۔ دوکانداروں کا کہنا ہے کہ پلانٹ سے گیس مہنگی مل رہی ہے تو مقررہ ریٹ پر کس طر ح فروخت کریں۔علاقہ مکینوں نے اعلیٰ احکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے