اہم اداروں کی سیٹوں پر سیاسی چیئرمینوں کی نامزدگی کی تیاریاں
ہارٹیکلچر ایجنسی ،ایس ڈی اے ،بیت المال ،زکوٰۃ عشر کمیٹی دیگر ادارے شامل لسٹیں تیاراور انٹرویو جلد ہو ں گے ،ضلعی افسروں سے تجاویز طلب کرلی گئیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے ہارٹیکلچر ایجنسی ،ایس ڈی اے ،بیت المال ،زکوٰۃ عشر کمیٹی ،مارکیٹ کمیٹی ،ڈسٹرکٹ اوور سیئز کمیٹی ،واسا ،سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایجنسی سمیت دیگر اداروں کے چیئرمینوں کی کئی ماہ سے خالی سیٹوں پر سیاسی شخصیات کی نامزدگی کے لئے اقدامات شروع کر دیئے ہیں اس سلسلہ میں لسٹیں اور انٹرویو جلد ہو جائینگے عرصہ دراز سے ان اداروں کی کارکردگی نامزدگی نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے اس ضمن میں حکومت نے قبل ازیں ممبران اسمبلی کے لئے ممبران اسمبلی اور مسلم لیگی مقامی قیادت سے نام بھی مانگے تھے لیکن کئی ماہ گزر جانے کے باوجود چیئرمینز کی نامزدگی نہ ہو سکی ہے جبکہ حکومت نے انتظامیہ سے ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیٹی کے لیے ایک ،ایک ایم پی ایز کو چیئرمین نامزد کرنے کی ہدایت کی تھی لیکن کئی ماہ گزر جانے کے بعد اس پر بھی عمل نہ ہوسکا،جس پر حکومت کی جانب سے ایکشن لیتے ہوئے چیئرمینوں کی نامزدگی کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کیلئے اقدامات شروع کر دیئے ہیں، ضلعی افسران سے تجاویز طلب کر لی ہیں اور اس سلسلہ میں لسٹیں اور انٹرویو جلد ہو جائینگے۔