بھیرہ میں 2بھائیوں کے قتل کیخلاف پریس کلب کے باہر احتجاج
بھیرہ میں 2بھائیوں کے قتل کیخلاف پریس کلب کے باہر احتجاجورثا کا نوٹس لینے ،ملزمو ں کی گرفتاری اور ان کو سخت سزا دلانے کا بھی مطالبہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تحصیل بھیرہ میں دو روز قبل پیش آنے والے دوہرے قتل کے واقعے میں جاں بحق ہونے والے دو مقتول بھائیوں کے لواحقین نے سرگودھا پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ واقعے کو دو دن گزر جانے کے باوجود انہیں مکمل انصاف نہیں مل سکا۔ لواحقین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے شفاف تحقیقات کرائی جائیں تاکہ ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے ،دوسری جانب دوہرے قتل کے مقدمہ پر ہونیوالی پیش رفت کا جائزہ لینے ایس پی انویسٹی گیشن سرگودھا جاوید اختر جتوئی نے تھانہ بھیرہ کا وزٹ کیا ایس پی انوسٹی گیشن نے جائے وقوعہ کا تفصیلی معائنہ کیا،ایس ایچ او تھانہ بھیرہ اور تفتیشی افسر نے وقوعہ میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا کہ مقدمہ میں مطلوب چار نامزد ملزمان زیر حراست پولیس ہیں جبکہ دو ملزمان عبوری ضمانت پر ہیں جس پر ایس پی انویسٹی گیشن نے مقدمہ کو میرٹ یکسو کرنے کے احکامات جاری کر دیئے اور کہا کہ مقدمہ میں ملوث ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی ۔