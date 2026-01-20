صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چرس سمگل کرنیکی کوشش ناکام ،11کلو 230گرام برآمد

  سرگودھا
چرس سمگل کرنیکی کوشش ناکام ،11کلو 230گرام برآمدفیضان خان گرفتا ر کر لیا گیا،منشیات پنجاب میں فروخت ہونی تھی ،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ شاہ نکڈر پولیس نے منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 11 کلو 230 گرام چرس برآمدکر لی ،پولیس کے مطابق گرفتار ملزم فیضان خان کا تعلق لکی مروت سے ہے جس نے یہ منشیات پنجاب کے مختلف اضلاع میں فروخت کرنی تھی ،گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج ،تحقیقا ت کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ،اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف کا کہنا ہے کہ منشیات فروشی جیسے مکروہ دھندے میں ملوث افراد کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں اور ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف بلاتفریق کریک ڈاؤن جاری رہے گا تاکہ نوجوان نسل کو اس ناسور سے محفوظ رکھا جا سکے ۔ 

 

