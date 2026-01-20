صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرکاری ہسپتا لوں میں شکایات،سپیشل ما نیٹرنگ یو نٹ کا سروے36فیصد مریضوں نے ہسپتا لو ں میں مفت ا دو یا ت نہ ملنے کی شکایت کی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پی پی پی کے ضلعی صد ر ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پنجا ب حکومت کے سپیشل ما نیٹرنگ یو نٹ کی جا نب سے کیے گئے سر و ے میں سرکاری ہسپتا لوں میں 36فیصد مریضوں نے ہسپتا لو ں میں مفت ا دو یا ت کی عد م فراہمی اور 31فیصد نے طبی عملے کے نا مناسب ر و یے کی شکایت کی دیگر مسائل میں طویل انتظار ر شوت ستا نی بیڈ ز اور سا ما ن کی کمی شامل ہے بلکہ انتظامی سطح پر سنگین کو تا ہیوں کی بھی نشا ہد ہی کی گئی ہے یہ صورتحا ل اعلی کا ر کر د گی کے دعو ؤ ں پر سو الیہ نشا ن ہے عالمی اد ا ر ہ صحت کی جا نب سے صحت کی سہو لیا ت کے حوا لہ سے جاری د ر جہ بند ی میں 169ممالک کی فہر ست میں پا کستا ن 124نمبر پر ہے ا س صورتحا ل کے تنا ظر میں صو بہ پنجا ب کے نظا م صحت پر فور ی نظر ثا نی کی ضرورت ہے ۔

 

