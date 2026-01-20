صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوہ کا مکان مسمار کر دیا،بیٹی کا جہیز اور ملبہ بھی غائب

  • سرگودھا
بیوہ کا مکان مسمار کر دیا،بیٹی کا جہیز اور ملبہ بھی غائب

بیوہ کا مکان مسمار کر دیا،بیٹی کا جہیز اور ملبہ بھی غائب نسیم بی بی کی غیر موجودگی میں کارروائی ،شعیب وغیرہ کیخلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے لالووالی میں شعیب وغیرہ نے بیوہ نسیم بی بی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا مکان مسمار کر دیا اور لاکھوں روپے مالیت کا سامان جس میں خاتون کی یتیم بیٹی کا جہیز بھی شامل تھا مکان کے ملبے سمیت اٹھا کر غائب کر دیا، متاثرہ خاتون کی اطلاع پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ۔ 

 

