ضلعی دفترِ بیتْ المال میں معذور افراد کے اعزاز میں تقریب ایم پی اے میاں اکرام الحق دیگر اہم شخصیات کی شرکت ،وہیل چیئرز تقسیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی دفترِ بیتْ المال میں معذور افراد کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، تقریب کے مہمان خصوصی ایم پی اے میاں اکرام الحق جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر بیتْ المال زیبہ عارف اور میاں شہباز احمد سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی، میاں اکرام الحق اور زیبہ عارف نے معذور افراد میں وہیل چیئرز تقسیم کیں اور تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ افراد ہماری توجہ کے منتظر ہیں جن کی بحالی اور ان کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کیلئے ہم سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہو گا ، تقریب کا مقصد جسمانی معذوری کا شکار افراد کو سہولت فراہم کرنا اور ان کی روزمرہ زندگی میں آسانی پیدا کرنا تھا۔