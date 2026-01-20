تیز رفتار موٹر سائیکل نے 12سالہ طالبہ کو روند ڈالا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تیز رفتار موٹر سائیکل نے 12سالہ طالبہ کو روند ڈالا، بتایا جاتا ہے کہ نواحی محلہ شمس آبا د میں ایک تیز رفتار موٹرسائیکل سور نے لا پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 12سالہ ام فاطمہ جو کہ مدرسہ سے پڑھ کر واپس گھر جا رہی تھی کو روندھ ڈالا جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گئے جبکہ موٹرسائیکل سوار فرار ہو گیا، بچی کو ہسپتا ل منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے موٹرسائیکل سوارکے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔