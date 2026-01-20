صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار موٹر سائیکل نے 12سالہ طالبہ کو روند ڈالا

  • سرگودھا
تیز رفتار موٹر سائیکل نے 12سالہ طالبہ کو روند ڈالا

تیز رفتار موٹر سائیکل نے 12سالہ طالبہ کو روند ڈالا 12سالہ ام فاطمہ مدرسے سے گھر جارہی تھی ،ہسپتال منتقل ،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تیز رفتار موٹر سائیکل نے 12سالہ طالبہ کو روند ڈالا، بتایا جاتا ہے کہ نواحی محلہ شمس آبا د میں ایک تیز رفتار موٹرسائیکل سور نے لا پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 12سالہ ام فاطمہ جو کہ مدرسہ سے پڑھ کر واپس گھر جا رہی تھی کو روندھ ڈالا جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گئے جبکہ موٹرسائیکل سوار فرار ہو گیا، بچی کو ہسپتا ل منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے موٹرسائیکل سوارکے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس