میونسپل کمیٹیز کی تعداد کو کم کرنے کیلئے اقدامات شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی ہدایت پر انتظامیہ نے بلدیاتی اداروں کے نئے نظام کے تحت نئی حد بندیوں سے سرگودھا میں بننے والی میونسپل کمیٹیز کی تعداد کو کم کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیئے ہیں ذرائع کے مطابق چک46جنوبی ،بھابڑا اور شاہپورسٹی بنانے کونئی بنائی جانے والی میونسپل کمیٹیز بنانے کا عمل موخر کیا جارہا ہے یہاں صرف یونین کونسل ہی رہیں گی جبکہ شاہپور سٹی کو میونسپل کمیٹی شاہپور صدر میں شامل کرنے کی تجویز ہے یاد رہے کہ صوبہ بھر میں بلدیاتی اداروں کی تعداد دو گنا سے زائد ہونے اور لوکل کونسل افسران کم ہونے پر حکومت پنجاب نے نئی بننے والی میونسپل کمیٹیز کی تعداد کم کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے ۔