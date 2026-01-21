سینئر سول جج رانا محمد سعید کا بیٹا محمد علالت کے باعث انتقال کر گیا سرگودھا 21 جنوری ، 2026

46 اڈا (نمائندہ دنیا ) سینئر سول جج رانا محمد سعید کا بیٹا محمد مصعب علالت کے باعث انتقال کر گیا ، مرحوم بلڈ کینسر میں مبتلا اور سیشن جج اسلام آباد ناصر جاوید رانا اور ایڈیشنل کمشنر فیڈرل بورڈ آف ریونیو رانا راشد جاوید کا بھتیجا تھا ، نماز جنازہ ان کے آبائی گائوں چک نمبر 113جنوبی میں ادا کی گئی۔۔۔

جس میں ایڈیشنل اینڈ سیشن جج سرگودھا قمر سلطان، رانا ظفر یاسین سابق صدر بار سرگودھا، رانا محمد ارشاد ایڈووکیٹ، رائو ندیم اختر نمبردار ، ندیم شوکت ایڈیشنل اینڈ سیشن جج منڈی بہاؤالدین، عارف خان ایڈیشنل سیشن جج ساہیوال، اسلم منگن ایڈیشنل سیشن جج سرگودھا،شفقت حسین ڈار سول جج لاہور، رانا عالمگیر لیاقت سول جج ساہیوال، شفقت عباس مگیانہ سول جج لاہور، احمد شہزاد گوندل سول جج لاہور، عثمان غنی سینئر سول جج سرگودھا، عبدالمہین سینئر سول جج سرگودھا، ایم این اے ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی، چوہدری عکاشہ قیوم،میاں عبدلستار ،سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔